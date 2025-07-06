عاجل: تيبو كورتوا يصعّب مهمة لونين في ريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فرض نفسه كعنصر لا غنى عنه في ريال مدريد، حيث قدّم أداءً مبهرًا أمام بوروسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة حسمها الفريق الملكي بنتيجة 3-2.

بحسب الصحفي خوسيه فيليكس دياز، فإن كورتوا لم يكتفِ بالتألق، بل قدّم أداءً وصفه معظم المدربين الذين واجهوه بأنه “الأفضل على الإطلاق”.

هذا التألق المتجدد يبرّر تمامًا تمسّك النادي بخدمات كورتوا، في وقت بات فيه الإعلان عن تجديد عقده قريبًا، ضمن مشروع المدرب تشابي ألونسو.

رغم الانتظار الطويل من الأوكراني أندري لونين للحصول على فرصته، إلا أن الواقع لا يمنحه الكثير من الأمل، في ظل ثبات كورتوا ومشاركته في جميع مباريات الفريق الخمس في البطولة حتى الآن كأساسي.

وبسبب هذا الوضع، يبدو من الصعب على لونين أن يزاحم الحارس البلجيكي على مركزه، ما يعيد طرح علامات استفهام حول مستقبله في صفوف الفريق، خاصة مع دخول كورتوا مرحلة جديدة من الثقة والتوهج.