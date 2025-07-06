عاجل: “ممنوع الاقتراب”.. 4 خطوات كي تنقذ شخصا من الغرق

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجأ الكثيرون إلى الشواطئ والمدن الساحلية لقضاء الإجازة والهرب من حرارة الجو، ولكن في وسط هذه الأجواء السعيدة، قد تقع حوادث غرق بسبب ارتفاع الأمواج أو التيارات القوية، وفق ما نشره موقع “ويكي هاو”.

إليك الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها إذا رأيت شخصًا يغرق:

لاحظ علامات الغرق

الشخص الغارق قد لا يستطيع الصراخ أو طلب المساعدة دائمََا، وقد تلاحظ أنه يحرك ذراعيه بسرعة ويحاول إبقاء فمه فوق سطح الماء، لكنه لا يحرز أي تقدم للأمام، ويعتبر هذا الشخص في وضع خطير، ولذا فإن التصرف السريع مهم جدًا.

لاحظ علامات الغرق

اطلب المساعدة فورًا

اصرخ لجذب الانتباه واطلب من الموجودين الاتصال بالإسعاف فورًا، فوجود أكثر من شخص للمساعدة يزيد من فرص الإنقاذ بشكل آمن.

اختر طريقة الإنقاذ المناسبة

التصرف السليم يعتمد على بعد الشخص عنك ونوع الماء، وإليك بعض النصائح الهامة:

إذا كان قريبًا، استخدم عصا طويلة أو حبل أو أي شيء يمكن للغريق التشبث به، وحاول سحبه بهدوء.

إذا كان بعيدًا، استخدم عوامة أو أي وسيلة طفو يمكنك رميها نحوه، ولا تحاول السباحة إليه إلا إذا كنت مدربًا جيدًا وعلى دراية بخطورة الموقف.

في الحالات القصوى، إذا اضطررت للسباحة إليه، خذ معك عوامة أو قميصًا أو منشفة ليمسك بها دون الاقتراب منه، لأن الشخص الغريق يكون في حالة هلع وقد يحاول التشبث بك بطريقة قد تعرضك للخطر أو تغرقك معه.

القيام بالأسعافات الأولية

ماذا تفعل بعد الإنقاذ؟

– تأكد من أن الشخص يتنفس، وحاول فتح مجرى التنفس، وإذا لم يتنفس، افحص النبض لمدة 10 ثوانٍ.

– ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي، قم بالضغط على منتصف الصدر 30 مرة بمعدل سريع (100 ضغطة في الدقيقة)، ثم أعطِ نفسين إذا كنت مدربًا على التنفس الصناعي.

– استمر حتى تصل فرق الإنقاذ أو يبدأ الشخص في التنفس من جديد.

– لا تنتظر حتى تحدث الكارثة، احرص على متابعة تنبيهات الطقس قبل الذهاب للبحر، ولا تسبح في أماكن بها تيارات قوية أو أمواج عالية.