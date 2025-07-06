عاجل: أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. هدوء وترقب

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. هدوء وترقب والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، دون أي تحركات واضحة في الأسعار.

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا ، أول أمس، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 2%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، وسط تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، بعد تمرير مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض الضرائب والإنفاق.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 3354.97 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.11% إلى 3346.50 دولارًا.

جاء هذا التحرك في الأسعار في أعقاب مصادقة الرئيس ترامب على مشروع قانون ضخم تم تمريره من قبل مجلس النواب الأمريكي، يقضي بخفض الضرائب بشكل كبير، ويهدف إلى دعم البرنامج المحلي للإدارة، لكنه، في المقابل، قد يؤدي إلى فقدان ملايين الأمريكيين لتغطيتهم التأمينية، وفقاً لتقديرات مستقلة.

وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من أن التشريع الجديد سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني خلال السنوات العشر المقبلة، مما يرفع إجمالي الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة، تتجاوز حاليًا 36.2 تريليون دولار.

بالتوازي، أعلن ترامب، بدء إرسال خطابات إلى عدة دول بشأن تحديد الرسوم الجمركية الجديدة على السلع، في خطوة قد تزيد التوترات التجارية، وتدفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الأصول الآمنة.

سعر الذهب اليوم في السعودية



بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 402.09 ريال ( 107.22 دولار) للغرام الواحد.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 351.83 ريال (93.82 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 301.57 ريال (80.42 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية



بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 363.59 ريال سعودي (97.02 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 346.83 ريال (92.56 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 296.57 ريال (78.61 دولار).

سعر السبائك الذهبية



تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4133.52 ريال (1102.27 دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20386.14 ريال سعودي (5436.30 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 404908.16 ريال سعودي ( 107975.51 دولار).

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