عاجل: «ما قدرتش أعمل المشاهد دي» (خاص)

شكرا لاهتمامكم بخبر «ما قدرتش أعمل المشاهد دي» (خاص) والان مع التفاصيل



عبّرت الفنانة سامية الطرابلسي عن حماسها الكبير للمشاركة في مشروع “يلا مسرح”، مؤكدة أن التجربة تحمل طاقة إيجابية ومواهب واعدة، وسط إشادة بالمخرج محمد أوتاكا الذي وصفته بـ”المبدع المتحمّس”.

وفي تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، قالت الطرابلسي على هامش مشاركتها في حفل انطلاق المشروع: “أنا متحمسة جدًا، وبشجع أوتاكا من قلبي، وشركات الإنتاج كمان بحبهم جدًا. العمل فيه طاقة حلوة ومواهب شابة موهوبة بجد، ومتاكدة إنهم هيقدموا حاجة مختلفة فعلاً”.

وعن مشاركتها الأخيرة في مسلسل “لعبة ما”، أشارت إلى أنها نسيت عرضه لكنه حقق صدى واسعًا، وأضافت: “الناس قالت كلمتها، وكان فيدباك حلو جدًا على المسلسل، ودوري تحديدًا نجح جدًا وتكرّمت عليه أكتر من مرة، وده يسعدني جدًا”.

كما تحدثت عن مسلسل “جودر 2” الذي عُرض العام الماضي، واعتبرته من أقرب الأعمال إلى قلبها، مشيدة بتجربتها مع الفنان أحمد أمين، قائلة: “اشتغلت معاه في (الصفارة) وكان من أول تعاون بينا مبهر، وفي (جودر) زاد إعجابي بيه أكتر، فنان محترم وملتزم وشاطر بطبعه”.

وحول تحمسها لتقديم أجزاء جديدة من أعمالها، علّقت: “طبعًا مبسوطة. وجود جزء تاني معناه إن العمل نجح، والورق كويس، والناس اللي وراه مبدعين. وممكن الجزء التاني يطلع أحلى من الأول”.

لكن الطرابلسي كشفت في الوقت ذاته عن اعتذارها عن بطولة أحد الأفلام مؤخرًا، بسبب اعتراضها على بعض المشاهد، قائلة: “كان فيه حاجات ما عجبتنيش ومقدرش أعملها.. عديها بقى”.

وأكدت أن معاييرها في اختيار الأدوار تبدأ بجودة النص، ثم المخرج والمنتج، وأخيرًا فريق العمل: “الورق هو أول حاجة.. لو الدور حلو يبقى أول خطوة للنجاح. بعد كده المخرج، لأنه اللي بيقود العمل، ثم المنتج، وأخيرًا مين بيمثل معايا”.

وفي ما يتعلق بالجدل المتكرر حول ما يُسمى بـ”الفن الهابط”، رفضت سامية الطرابلسي هذا المصطلح من الأساس، موضحة: “ما تسميهوش فن أصلاً. لما تقدم حاجة لجمهور في بيت فيه أطفال وأهالي، لازم يكون المحتوى لائق. السينما فيها حرية، لكن التلفزيون لازم يكون أكثر حذرًا واحترامًا للعائلة”.

وعلّقت على الهجوم الذي تعرّضت له الفنانة هند صبري مؤخرًا، معتبرة أنه تطاول غير مبرر: “مش متابعة كل التفاصيل، بس واضح إنه تطاول سطحي، مش من الجمهور الحقيقي. هند ممثلة كبيرة وأكبر من كده بكتير، وما تستحقش ده”.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لفريق مشروع “يلا مسرح”، معربة عن أملها في أن يكون خطوة نحو استعادة بريق المسرح من خلال المواهب الشابة والرؤية المعاصرة: “خطوة جميلة، وأتمنى الناس تدعمها وتشوف فيها طاقة جديدة ممكن تضيف روح مختلفة للمسرح في مصر”.

يُشار إلى أن حفل الانطلاق شهد حضور نخبة من النجوم، بينهم هشام ماجد، أكرم حسني، مصطفى غريب، صبري فواز، عمرو عبد العزيز، وسامية الطرابلسي، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج محمد أوتاكا، صاحب تجربة مسلسل “بابا جه” في رمضان 2024.

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