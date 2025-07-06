عاجل: نتائج لويس انريكي المدرب ضد ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعود الاسباني لويس انريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان لمواجهة ناديه الاسبق ريال مدريد الذي حمل الوانه كلاعب بين 1992 و 1996 و ذلك عندما يتقابل الفريقان في الدور قبل النهائي لكاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية .

مباراة نصف نهائي المونديال هي الاولى للمدرب لويس انريكي بألوان باريس سان جيرمان ضد ناديه الاسبق ريال مدريد.

لويس انريكي سبق له و ان واجه ريال مدريد مع سيلتا فيغو و مع برشلونة في مسابقات مختلفة حيث بلغ عدد مبارياته ضد 8 مباريات و نتائجه كانت كالتالي :

– اربعة انتصارات: ثلاثة مع برشلونة و واحد مع سيلتا فيغو

– تعادلا واحدا مع برشلونة .

– ثلاث هزائم: اثنين مع برشلونة و واحدة مع سيلتا فيغو .