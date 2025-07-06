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عاجل: نتائج لويس انريكي المدرب ضد ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعود الاسباني لويس انريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان لمواجهة ناديه الاسبق ريال مدريد الذي حمل الوانه كلاعب بين 1992 و 1996 و ذلك عندما يتقابل الفريقان في الدور قبل النهائي لكاس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية .

مباراة نصف نهائي المونديال هي الاولى للمدرب لويس انريكي بألوان باريس سان جيرمان ضد ناديه الاسبق ريال مدريد.

لويس انريكي سبق له و ان واجه ريال مدريد مع سيلتا فيغو و مع برشلونة في مسابقات مختلفة حيث بلغ عدد مبارياته ضد 8 مباريات و نتائجه كانت كالتالي :

– اربعة انتصارات: ثلاثة مع برشلونة و واحد مع سيلتا فيغو

– تعادلا واحدا مع برشلونة .

– ثلاث هزائم: اثنين مع برشلونة و واحدة مع سيلتا فيغو .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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