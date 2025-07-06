عاجل: البرلمان يوافق على منحة إسبانية لمد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

عدن - ياسمين عبد العظيم - وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل “دراسة الجدوى الأولية” لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين الحكومة ونظيرتها الإسبانية.

وعرض عضو لجنة النقل والمواصلات، النائب نادر الخبيري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أهم بنود الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المتمثلة في قيمة التمويل المقدر بمليون و438 ألف يورو.

واستعرض نادر الخبيري، ما ورد في عقد الخدمات الاستشارية هو عقد موقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الاسبانية تيبسا لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول على خصائص التشغيل، ووثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، بأنه يقدم حلًا جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في تلك المنطقة، للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابًا علي حياة المواطنين.

أهداف المشروع

ويهدف مشروع امتداد الخط إلى :

– تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وكذا تقليل تكاليف الصيانة للطرق.

– استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار من محطة المرج الجديدة حتى شبين القناطر.

– تخفيض استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق السطحية.

– توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء التنفيذ وفي مراحل التشغيل والصيانة.

– تشجيع الركاب على استخدام هذه الوسائل الخضراء بدلًا من استخدام المركبات التقليدية نظرًا لأنها سريعة وموفرة للوقت.

– تحسين الصحة العامة للسكان من خلال خفض وتقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

– المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق تنفيذ مشروعات جر كهربائي سريعة وصديقة للبيئة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.