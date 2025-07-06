أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات

توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية نتيجة رياح نشطة وشديدة السرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات البيضاء، الضالع، إب، تعز ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أيضًا هطول أمطار رعدية متفرقة أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، صنعاء، المحويت، حجة، ذمار، حضرموت، المهرة وسقطرى، فيما الرياح نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في محافظة إب - السدة: 44.6، وفي محافظة تعز: 5.2، كما هطلت يوم أمس أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات الضالع، البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، حضرموت - سيئون، أبين، لحج والمهرة"، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية والتواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
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