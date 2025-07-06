عاجل: سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. استقرار الأخضر

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر صرف الدولار في العراق اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. استقرار الأخضر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 6 يوليو/تموز 2025، مع تباينات طفيفة بين المحافظات العراقية الرئيسية في تعاملات الصرافة.

ويسجل سوق الصرف في العراق اليوم 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مع ظهور فروقات محدودة بين أسعار المحافظات الرئيسية، وتظهر البيانات أن سعر الصرف في بورصة بغداد استقر عند 141,250 دينار لكل 100 دولار، بينما سجلت بورصة أربيل 141,100 دينار لنفس المبلغ.

يعكس هذا الاستقرار النسبي تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي، إلى جانب توازن نسبي بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، ومع ذلك، تبقى الفروقات بين المحافظات مؤشرًا على اختلاف أنماط التداول ودرجات السيولة في كل منطقة، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المتعاملين في السوق المالية العراقية.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك العراقية اليوم



تشير التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية إلى استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي داخل المؤسسات المصرفية العراقية اليوم كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي في بنك الرافدين



يستقر سعر الدولار الأمريكي عند 1,310 دنانير عراقية، مع ثبات في حجم الطلب.

سعر الدولار الأمريكي في مصرف بغداد



سعر الدولار يتداول اليوم عند 1,310 دنانير لكل دولار، وفقاً للسعر المحدد من البنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي في مصرف بابل



الدولار مستقر أيضًا عند 1,310 دنانير لكل دولار، وفق تعليمات البنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي في مصرف الائتمان العراقي



يسجل سعر الدولار 1,310 دنانير لكل دولار في مصرف الائتمان.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري العراقي



يتداول الدولار عند 1,310 دنانير لكل دولار.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي العراقي



سعر الدولار ثابت اليوم عند 1,310 دنانير وفق التعاملات الفورية.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العراقي



سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العراقي هو 1,312 دينارًا لكل دولار وفقًا للموقع الرسمي.

سعر الدولار الأمريكي في المحافظات العراقية اليوم



سجلت بورصات العراق الرئيسية اليوم أسعارًا متقاربة للدولار الأمريكي، مع وجود فروقات طفيفة بينها:

بورصة بغداد: 141,250 دينار لكل 100 دولار

بورصة البصرة: 141,250 دينار لكل 100 دولار

بورصة أربيل: 141,100 دينار لكل 100 دولار

بورصة كركوك: 141,300 دينار لكل 100 دولار

بورصة الكفاح: استقر سعر الصرف عند 1,310 دينار للدولار الواحد.

هذه الفروقات الطفيفة تعكس اختلافات في أنماط الطلب ومستويات السيولة بين المحافظات، مع الحفاظ على استقرار عام في السوق.

كم يساوي 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم؟



تشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية إلى ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي عند مستوى 1310 دنانير للدولار الواحد، وبحسب هذا السعر الثابت الذي استمر لعدة أيام دون تغيير يذكر، فإن مبلغ 100 دولار أمريكي يعادل حوالي 131 ألف دينار عراقي.





ما هو سعر الدولار في السوق السوداء في العراق؟



فيما يتعلق بأسعار الصرف في الأسواق غير الرسمية، تشير المعطيات إلى وجود فروق طفيفة بين سعر الدولار في القنوات الرسمية ونظيره في السوق الموازية، حيث تسجل التعاملات غير النظامية نطاقًا سعريًا يتراوح بين 1315 و1320 دينارًا مقابل الدولار الواحد، مع وجود تفاوتات بسيطة بين مختلف المحافظات والمناطق العراقية.

سعر الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية الأخرى اليوم



شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية تحركات متفاوتة مقابل الدينار العراقي، حيث سجل اليورو الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا بلغ 2.84 دينار ليصل إلى 1543.24 دينارًا للوحدة الواحدة، بنسبة زيادة تقدر بـ 0.18%، في المقابل تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف ليسجل 1788.21 دينارًا، بانخفاض قدره 0.66 دينار فقط، ما يعادل انخفاضًا بنسبة 0.03%.

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