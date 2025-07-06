عاجل: أتلتيك بلباو يفتح باب العودة أمام إيميريك لابورت

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي أكرم كونور بأن نادي أتلتيك بلباو بدأ خطوات جادة لاستعادة مدافعه السابق، إيميريك لابورت، ولاعب النصر الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبة مشتركة بين الطرفين لإتمام الصفقة.

المدافع الإسباني الذي غادر النادي في 2018 نحو مانشستر سيتي قبل أن ينتقل لاحقًا إلى النصر السعودي، بات من الأسماء المطروحة بقوة على طاولة إدارة أتلتيك بلباو لتعزيز الخط الخلفي بخبرة كبيرة.