عاجل: مرسي: نرصد المتاجرين بالأيتام عبر السوشيال.. ونسعى لإنشاء بنك الفقراء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أن الوزارة تواصل جهودها في مراقبة ومتابعة المحتوى المتعلق بالأيتام والفئات الأولى بالرعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المتاجرة بكرامة المصريين

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على رفضها القاطع لأي صور من صور المتاجرة بكرامة المصريين أو استغلال المحتاجين في حملات دعائية.

وكشفت وجود مرصد تابع للوزارة يتابع ويرصد جميع الحالات والوقائع التي يتم تداولها إلكترونيًا، قائلة: “لدينا مرصد خصيصًا، وساعات أنا شخصيًا برصد حاجات من السوشيال ميديا، وهنواجه أي متاجرة بالأيتام بكل حسم”.

استغلال الأطفال

وشددت الوزيرة على أن التبرعات لا بد أن تصل إلى الجمعيات ذات المصداقية والمرخصة، موضحة أن الوزارة ترفض بشكل كامل استغلال الأطفال أو الأسر الفقيرة لتحقيق مكاسب دعائية أو شخصية.

وأضافت: “مفيش حاجة اسمها التجارة بالناس الغلابة، والتبرعات هتوصل للجمعيات اللي تستحق، بس الصورة تبقى من ضهره مش وشّه”.

إنشاء بنك للفقراء

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أجرت دراسة متكاملة لإنشاء بنك للفقراء على غرار “جرامين بنك” في بنجلاديش، والذي يقدم قروضًا زراعية وحرفية وجماعية ويخدم ملايين المواطنين عبر 2800 فرع هناك.

وأوضحت مرسي، أن الدراسة شملت تقييم تجربة بنك ناصر الاجتماعي في مصر، الذي يمتلك 97 فرعًا، إلى جانب التعاون مع البنك الزراعي المصري، الجمعيات التعاونية، والمجلس القومي للمرأة.

وقالت وزيرة التضامن: “بفضل هذه الشراكات، فإن المستهدف أن نصل إلى 10 آلاف ميسّرة تمويل مع بنك ناصر الاجتماعي في غضون عام، ضمن منظومة إقراض جماعي جديدة”.