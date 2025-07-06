عاجل: رابط نتيجة قبول المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2025 -2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور متابعة المتقدمين للصف الأول الابتدائي وقبول التلميذ في المدرسة الحكومية أو التجريبية عربي ولغات المتقدم لها من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2025-2026، في جميع المدارس المصريه.

وجاءت شروط التقديم للصف الأول الابتدائي العام الدراسي الجديد كالتالي:

التقديم للطلاب الذين أتموا 6 سنوات، بشرط ألا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات في هذا التاريخ.

تتم عملية القبول في الصف الأول الابتدائي بناءً علي الأعمال، مع مراعاة الكثافة داخل المدارس والموقع الجغرافي الذي يخص عنوان الإقامة للطالب.

خطوات متبعة نتيجة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني للتقديم ومتابعة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2025-2026 للمدارس الحكومية عبر موقع مركز المعلومات التابع لها باتباع الآتي:

الدخول على موقع التقديم

الضغط على خدمات ولي الأمر.

الضغط على مستخدم جديد.

اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

ملىء بيانات ولي الأمر من بطاقة الرقم القومي.

تسجيل الدخول.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

اختيار نوع المدرسة (رسمية أو رسمية لغات).

الضغط على بدء التسجيل.

كتابة بيانات التلميذ، الأب، الأم والعنوان بالتفصيل.

تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة على أن تكون الأولوية للمدارس القريبة من محيطه السكني.

حفظ البيانات.

سداد المصروفات عن طريق أحد منافذ الدفع.

رابط نتيجة قبول المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2025 -2026

مكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولي الأمر من متابعة المتقدمين للصف الأول الابتدائي 2025-2026 وذلك بالدخول على هذا الرابط من هنــــــــا، وبعد التأكد من قبول التلميذ يستطيع تسليم الملف الورقي للتلميذ إلى المدرسة يدويًا.

المستندات المطلوبة عند التقديم للصف الأول الابتدائي 2025

بعد إعلان نتيجة التنسيق، يتعين على ولي الأمر تقديم الأوراق التالية إلى المدرسة المختارة: