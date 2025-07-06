عاجل: حل امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025.. راجع إجابتك

شكرا لاهتمامكم بخبر حل امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025.. راجع إجابتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات البحتة التي تعد ضمن المواد المضافة للمجموع، بالنظامين القديم والجديد، وبدأ يبحث الطلاب عن حل امتحان الرياضيات البحتة 2025.

حل امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة

وللتعرف على إجابات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات الامتحان الذي أجري اليوم، تستعرض “تليجراف مصر” حل امتحان الرياضيات البحتة 2025، على النحو التالي:

إجابة امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

حل امتحان الرياضيات البحتة

توزيع درجات امتحان الرياضيات للثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل توزيع درجات امتحان الرياضيات للثانوية العامة، وجاءت على النحو التالي:

يتكون امتحان الرياضيات من 20 سؤال.

الأسئلة تنقسم إلى 18 سؤالًا اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

الدرجة النهائية للامتحان هي 30 درجة.

الدرجات موزعة على 26 درجة للأسئلة الاختيارية و4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وأدى طلاب الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد، امتحانات مواد الرياضيات البحتة والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة، يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتنتهي الامتحانات يوم 10 يوليو 2025.