عاجل: الأسبوع الأخير من العطلة.. برشلونة يقترب من العودة للتدريبات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يعود فريق برشلونة إلى مقر تدريباته في مدينة “خوان غامبر” يوم الأحد 13 يوليو، تمهيدًا لانطلاق التحضيرات للموسم الجديد، والتي ستبدأ بالفحوصات الطبية تليها حصة تدريبية مزدوجة حددها المدرب هانسي فليك في اليوم التالي.

وبعد عطلة امتدت لأكثر من شهر ونصف لمعظم اللاعبين، يستعد الفريق الآن لخوض فترة إعداد تشمل جولته الآسيوية ومباريات ودية، قبل ختام التحضيرات بمباراة كأس خوان غامبر، والتي قد تكون أول لقاء يُقام على ملعب كامب نو المُجدد في 10 أغسطس.

ويُعد الحارس خوان غارسيا الاسم الجديد الوحيد في قائمة الفريق حتى الآن، بينما يواصل النادي عمله لإتمام صفقات جديدة قبل بداية الموسم.