عاجل: مارك بيرنال يكشف قدوته ويُفصح عن حلمه الكبير

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف مارك بيرنال، لاعب برشلونة الشاب، عن بعض ملامح شخصيته الكروية، حيث تحدث عن لاعبيه المفضلين وأبرز الأسماء التي يراها قادرة على البروز من أكاديمية “لاماسيا”.

وقال بيرنال إن قدوته في كرة القدم هما النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس والفرنسي بول بوغبا.

وفيما يخص مواهب برشلونة الصاعدة، رشّح بيرنال اسمين بارزين، هما داني رودريغيز الذي سبق له الظهور مع الفريق الأول، وجوفري تورينتس، واصفًا إياهما بأنهما من أكثر اللاعبين الواعدين في “لاماسيا”.

عن طموحاته على المستوى الدولي، عبّر بيرنال عن رغبته في السير على خطى زميليه لامين يامال وباو كوبارسي، مؤكدًا:”بالفعل، أودّ كثيرًا المشاركة في كأس العالم مع المنتخب.”