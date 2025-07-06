عاجل: “وفاء يقود للقبر”.. كلب يتسبب في مصرع طفل داخل أسانسير بالجيزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد شارع البحر الأعظم بالجيزة، واقعة مأساوية عندما لقى طفل عمره 6 سنوات وبصحبته كلبه مصرعهما، دهسًا داخل المصعد.

سقوط مصعد

تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم الجيزة، المقدم هشام فتحي، يفيد بوجود متوفي داخل عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل معاونا المباحث، النقيب أحمد شنب والنقيب محمد النقيب، برفقة قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة “بلال شهاب”، 6 سنوات، وبجواره كلب نوع “جولدن”.

وبعمل التحريات تبيّن أن الطفل المتوفى طلب من والده النزول للتنزه برفقة كلبه، فسمح له بالنزول، وأثناء استقلال الطفل للمصعد ممسكًا بالكلب، أقدم الأخير على الدخول في فجوة بين الحائط والمصعد، وعندما حاول الطفل إنقاذ الكلب لقيا مصرعهما.

تفريغ كاميرات المراقبة

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جثمان الضحية

تم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة أسباب رحيله بشكل دقيق.

التحقيقات جارية

أمرت النيابة العامة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص الأسانسير، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو عطل فني تسبب في الحادث، كما تم سؤال شهود العيان وسكان العقار.

وجارٍ الآن سماع أقوال أسرة الطفل واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة بدقة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالحادث.