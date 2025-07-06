عاجل: 4 تحديات قوية بانتظار الهلال في الموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد نادي الهلال لخوض مجموعة من البطولات الكبرى في الموسم الجديد، حيث يدخل المنافسات بطموح تحقيق كل الألقاب الممكنة.

الهلال، الذي يقوده الإيطالي سيموني إنزاغي، يملك الأدوات الفنية والإدارية التي تؤهله لصناعة موسم استثنائي، والمنافسة على كل الجبهات، بشرط الانضباط والاستقرار وتفادي الإصابات.

فيما يلي البطولات التي سيشارك بها الزعيم خلال الموسم القادم:

1- كأس السوبر السعودي

2- دوري روشن السعودي

3- كأس خادم الحرمين الشريفين

4- دوري أبطال آسيا للنخبة