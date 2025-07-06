عاجل: بسبب المادة 14.. النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديل “المهن الطبية”

عدن - ياسمين عبد العظيم - منح رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على إمكانية تعديل المادة 14 من قانون تنظيم المهن الطبية، وتم أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية لصباح غد الاثنين.

وتنص المادة 14 على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.

ومن جهتها، طالبت النائبة إيرين سعيد، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر في المادة المعدلة بتعديل قانون المهن الطبية.

وفي السياق ذاته، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإقرار المادة كما هي لحين وصول رد من وزارة المالية.

النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم المهن الطبية

وفي وقت لاحق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع مقدم من رئيس لجنة الصحة بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وجاءت الموافقة لغير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصةً الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار.

فلسفة مشروع القانون

واستعرض رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فلسفة مشروع القانون وأهدافه هو ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).