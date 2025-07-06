عاجل: عرض مغربي.. رضا سليم يتحضر للخروج من الأهلي المصري

شكرا لاهتمامكم بخبر عرض مغربي.. رضا سليم يتحضر للخروج من الأهلي المصري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اقترب المغربي رضا سليم جناح فريق الأهلي المصري من الرحيل عن جدران “القلعة الحمراء” بعد قدوم عرض له من أحد أندية بلاده.

ويعد رضا سليم خارج حسابات الأهلي للموسم المقبل، ووضعه النادي المصري على قائمة البيع في الصيف الحالي.

مستقبل رضا سليم

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية في تقرير لها أن رضا سليم رحب بالانتقال إلى الوداد المغربي الذي أبدى رغبة في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وبات الوداد المغربي ثالث فريق يطلب الحصول على توقيع رضا سليم هذا الصيف بعد سيراميكا كليوباترا وزد المصريين.

ورغم ذلك تشير الصحيفة المصرية إلى أن الأهلي من جانبه يفضل انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المحلية.

ويأتي ذلك بسبب التعاون الكبير بين الأهلي من جانب وزد وسيراميكا من جانب آخر في صفقات انتقالات مختلفة سواء بيع أو إعارة.

ويترقب الأهلي في الوقت الحالي وكذلك سليم تفاصيل العرض المغربي من أجل البت فيه حيث يفاضل مسؤولو القلعة الحمراء بين العروض المتاحة لاختيار الأنسب منهما للاعب والنادي.

واتفق الأهلي مع اللاعب على تحمل بقية عقده خلال فترة الإعارة حيث سيتقاضى اللاعب من النادي حالياً راتب سنوي بقيمة 800 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن رضا سليم انضم للأهلي في صيف 2023 قادماً من الجيش الملكي المغربي حيث خاض 44 مواجهة بقميص المارد الأحمر سجل فيها 5 أهداف وصنع 3.

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