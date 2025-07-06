عاجل: آخر مستجدات إصابة موسيالا! – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الموثوق فلوريان بليتنبيرغ أن النجم الألماني جمال موسيالا قد تعرّض لكسر في عظمة الشظية، ما سيبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لإجراء عملية جراحية فورية.

ورغم خطورة الإصابة، فقد وصفها الجهاز الطبي بأنها “أقل سوءًا مما كان متوقعًا”، مشيرين إلى أن الوضع كان ليكون أكثر تعقيدًا لو شملت الإصابة مفصل الكاحل.

غياب موسيالا يُعد ضربة قوية سواء لناديه أو للمنتخب الألماني، خصوصًا في ظل الاستحقاقات المقبلة، إلا أن التفاؤل يسود حول تعافيه التام بعد العملية وخضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف.