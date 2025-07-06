عاجل: الوجه الآخر لـ زوزو نبيل.. نجمة “كورة شراب” ورافعة أثقال

شكرا لاهتمامكم بخبر الوجه الآخر لـ زوزو نبيل.. نجمة “كورة شراب” ورافعة أثقال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - “أنا معشتش طفولتي ولا شبابي واتظلمت”.. هكذا وصفت الفنانة الشهيرة زوزو نبيل حياتها، مؤكدة أنها عاشت واء جدارن سجن الزواج المبكر في عمر صغير.

زوزو نبيل التي تحل ذكرى مولدها اليوم الأحد، والذي يوافق 6 يوليو 1918، لم تكن طفلة عادية بل ملأت حياتها العديد من الألغاز، على حسب وصفها خلال لقائها مع الإعلامي مفيد فوزي.

وأكدت زوزو أنها لم تلعب كثيرًا في طفولتها غير بـ”الكورة الشراب”، كما كانت متمكنة برفع أثقال من الحديد في نادي يدعى “أبو سريع”، حتى عمّ الظلام حياتها مبكرًا حينما قرر والدها تزويجها في عمر 13 عامًا، ورزقت بنجلها الوحيد في عمر 14 و3 أشهر، حتى أصبحت “الأم الطفلة”.

الفنانة زوزو نبيل

اسم زوزو نبيل الحقيقي

وأشارت زوزو نبيل إلى أن مآسي حياتها من الممكن تقديمها للجمهور في عمل درامي مكون من 60 حلقة، كما أن اسمها الحقيقي “عزيزة إمام”، بينما اسم الشهرة زوزو نبيل، على اسم نجلها.

الفنانة زوزو نبيل

لم تنتظر زوزو نبيل أن يُمنح لها النجاح على طبق من ذهب، بل انتزعته بإصرارها وموهبتها الفطرية، رغم معارضة والدتها ودخولها عالم التمثيل في ظروف لم تكن مهيأة للفتيات في ذلك الوقت.

والتحقت بفرقة مختار عثمان، وتدرّبت حتى صنعت لنفسها مكانًا وسط الكبار، ولم تتوقف حتى التقت بأستاذ المسرح والسينما يوسف وهبي، لتبدأ فصلًا جديدًا في رحلتها الفنية، وهو القرار الذي غيّر حياتها بالكامل.

زوزو نبيل في السينما

رغم الصعوبات، أصرت زوزو نبيل على دخول عالم السينما، ووافقت في بداية مسيرتها على الأدوار الصغيرة، فقط لتحقق حلمها بالوقوف أمام الكاميرا.

شاركت في أفلام شهيرة مثل: “ساعة التنفيذ، قلب امرأة، عاصفة على الريف، والدكتور”، لكن انطلاقتها الحقيقية حينما شاركت في فيلم “سلامة” بطولة كوكب الشرق أم كلثوم، وهو الدور الذي لفت أنظار صناع الفن المصري إليها بقوة.

تألقها في الأدوار المركبة

عُرفت زوزو نبيل بقدرتها الكبيرة على تقديم الأدوار المعقدة والمركبة ببراعة شديدة، ما جعل المخرجين يثقون في موهبتها، ومن أبرزهم المخرج حسن الإمام، الذي أسند لها أدوارًا هامة في 12 من أشهر أعماله.

نجاحها في الدراما التلفزيونية

لم يتوقف نجاح زوزو نبيل عند شاشة السينما، بل تركت بصمة مميزة في الدراما المصرية، حيث شاركت في أكثر من 100 عملًا من أشهرها: “محمد رسول الله، رحلة المليون، غوايش، وألف ليلة وليلة”، وغيرهم.

الفنانة زوزو نبيل

رفضت الاعتزال لعشقها للفن

كانت زوزو نبيل ترفض الاعتزال، مؤكدة أن الفنان الحقيقي يقدم موهبته حتى آخر يوم في حياته، مشيرة أن التمثيل يحثها على الشعور بالشباب والحيوية برغم تقدم العمر.

جوائز وتكريمات

حصلت الراحلة على جوائز مهمة عدة، أبرزها: جائزة التمثيل عن فيلم “أنا حرة”، وتكريم خاص في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1996.

زوزو نبيل

زوزو نبيل

وفاة زوزو نبيل

في عام 1996، وبعد مشوار طويل من الإبداع، رحلت زوزو نبيل إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد وعجز في القلب، تاركة خلفها أرشيفًا من الأعمال الفنية التي لا تزال حاضرة في وجدان الأجيال، ورغم رحيلها، يظل صدى صوتها وإبداعها يملأ شاشات السينما والتلفزيون.