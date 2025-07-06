عاجل: قرار سبورتنغ لشبونة بشأن غيوكيرس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حسم نادي سبورتنغ لشبونة موقفه من مهاجمه السويدي فيكتور غيوكيرس، الذي أبلغ إدارة النادي برغبته الحاسمة في الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، رغم أنه كان من المفترض أن يعود إلى التدريبات هذا الإثنين مع انطلاق فترة التحضير للموسم الجديد.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، منح سبورتنغ اللاعب مهلة إضافية مدتها 4 أيام، على أن يلتحق بالفريق في 11 يوليو، أي قبل يوم واحد فقط من سفر البعثة إلى مدينة لاغوس لبدء المعسكر الإعدادي. القرار ذاته شمل أيضًا اللاعبين جيوفاني كيندا وكونراد هاردر، بعد مشاركتهما في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

حتى الآن، ما يزال غيوكيرس مصممًا على مغادرة الفريق، ولا يفكر سوى في الانتقال إلى أرسنال، حيث يُقال إنه توصل بالفعل إلى اتفاق شخصي مع النادي اللندني على عقد يمتد حتى صيف 2030، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين.

اللاعب السويدي يقيم حاليًا في ستوكهولم، ولا ينوي الانضمام إلى تدريبات فريقه.