عاجل: «أنا مدرب محظوظ».. تشابي ألونسو يكشف أهدافه في كأس العالم للأندية

شكرا لاهتمامكم بخبر «أنا مدرب محظوظ».. تشابي ألونسو يكشف أهدافه في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن أهدافه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، فجر الأحد، بفوز مثير 3-2 على بروسيا دورتموند.

البطولة العالمية المقامة في أمريكا حتى الأحد المقبل مثلت التعارف الأول بين تشابي ألونسو وريال مدريد كمدير فني بعد علاقة 5 سنوات سابقة عمل فيها بطل كأس العالم 2010، كلاعب وسط في الميرينغي ما بين 2009 و2014.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات للصحفيين: “عندما بدأت البطولة كان لدينا هدفين، الأول هو التتويج بها والثاني تحسين الأداء الفني”.

ونال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إشادة واسعة من ألونسو بعد إنقاذه لفرصة هدف ألماني في الدقائق الأخيرة: “قلت لنفسي في الهجمة الأخيرة أننا سعداء الحظ بوجود تيبو، إنه حارس مرمى قادر على قيادتك للفوز بمباراة، أنا محظوظ بوجوده”.

وعن كيفية تحسينه لأداء ريال مدريد خلال مونديال الأندية، قال ألونسو: “كان أحد أهم أهدافنا هو تعلم اللعب الجماعي بشكل أفضل، سواءً عند امتلاك الكرة أو بدونها”.

وواصل: “أردنا تعلم التحرك في كتل متماسكة، والضغط العالي، وتحسين التقارب بين اللاعبين، وإدارة المسافات، هذا كان هدفنا الرئيسي، ونحن نعمل على تحسينه”.

ومن ناحية أخرى، قارن المدرب الإسباني بين دور الهولندي أليخاندرو غريمالدو في باير ليفركوزن وفران غارسيا في ريال مدريد: “لو شاهدتهم هدف فران اليوم سيذكركم قليلاً بدور غريمالدو معي في ليفركوزن”.

وأكمل: “فران وترينت قادران على اللعب دفاعياً، فهما يمتلكان الكفاءة اللازمة لذلك، لكننا نحتاج أيضاً إلى هذا التوازن في وسط الملعب للسيطرة على المباراة”.

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