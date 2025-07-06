عاجل: أوضح نقاط ضعفه.. الجزائري حاج موسى يكشف عن طموحاته

شكرا لاهتمامكم بخبر أوضح نقاط ضعفه.. الجزائري حاج موسى يكشف عن طموحاته والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الدولي الجزائري أنيس حاج موسى عن طموحاته الكبيرة مع نادي فينورد روتردام، استعداداً للموسم الجديد.

وفي آخر ظهور إعلامي أكد لاعب “الخضر”، أنه يسعى ليس فقط للتألق فردياً، بل أيضاً لقيادة فريقه نحو حصد البطولات، وذلك في تصريحات نقلها موقع “Feyenoord Pings” المقرب من نادي فينورد.

وقال حاج موسى: “رغم ما حققته في الموسم الماضي من تطور وأداء قوي في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، أعلم جيداً أن هناك عدة نقاط يجب أن أتحسن فيها، أحياناً لا أتمركز بشكل مثالي دفاعياً، وهذا جانب يجب أن أكون فيه أكثر يقظة”.

وواصل: “في لحظات الحسم داخل الملعب، عليك أن تتخذ قرارات مصيرية خلال ثوانٍ، هل أراوغ؟، هل أغير الاتجاه؟، هل أمرر أم أسدد؟، اختيار القرار الصحيح في اللحظة المناسبة هو ما يصنع الفارق في كرة القدم على أعلى مستوى”.

وأضاف: “أريد أن أكون أكثر ذكاءً وهدوءاً وفاعلية في تلك اللحظات، وهذه هي الخطوة التالية في مسيرتي”.

أما عن تطلعاته مع فينورد، فقد عبّر اللاعب الجزائري عن رغبة واضحة في كتابة التاريخ مع الفريق.

وعن ذلك، قال:” أريد الفوز بالألقاب مع فينورد، من أجل هذا النادي ومن أجل جماهيره. سواء لعبنا في مانشستر، أو لشبونة، أو حتى بريدا، فإنهم دائمًاً حاضرون، بدعمهم وحماسهم الفريد”.

وأردف: “هؤلاء المشجعون يستحقون الفرح والانتصارات، وآمل أن أساهم في ذلك بالأهداف، بالتمريرات الحاسمة، وباللمحات التي تسعدهم”.

وختم أنيس حاج موسى حديثه قائلاً:”أنا أؤمن بأن كرة القدم يجب أن تكون جميلة. وأريد أن أكون جزءاً من تلك الجمالية داخل الملعب”.

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