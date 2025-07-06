عاجل: جواو فيليكس يُغازل بنفيكا: “أحتاج أن أكون في بيتي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فتح النجم البرتغالي جواو فيليكس باب العودة إلى نادي بنفيكا، مؤكدًا أن العودة إلى “دا لوش” تُعد الخيار الأقرب لقلبه في الوقت الحالي، وسط حالة من التردد بين مواصلة مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز أو العودة إلى حيث بدأ في البرتغال.

وقال فيليكس، المُعار حاليًا إلى تشيلسي، خلال مشاركته في حدث عام ببلاده: “الجميع يعلم أن بنفيكا هو نادي قلبي. سأعود إليه يومًا ما، لا أعلم إن كان الآن أو في المستقبل، لكن هذا ما أفكر فيه حاليًا.”

وأكد اللاعب أن أحد أبرز العوامل التي تُرجّح كفة العودة هو وجود المدرب برونو لاج، الذي لعب دورًا محوريًا في انطلاقته خلال موسم 2018-2019 حيث قال “مع برونو لاج كمدرب، والذي كان مهمًا جدًا في مسيرتي، تصبح فكرة العودة أكثر واقعية.”

رغبة فيليكس في العودة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط البرتغالية، حيث بدأ بنفيكا يبحث في إمكانية استعادته، رغم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة براتبه المرتفع، ورفض تشيلسي التفريط فيه دون مقابل مناسب.

واختتم فيليكس تصريحاته برسالة تحمل بُعدًا عاطفيًا واضحًا: “أشعر أنني بحاجة إلى أن أكون في بيتي، ولهذا فإن بنفيكا خيار قوي بالنسبة لي.”