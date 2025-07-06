عاجل: رسالة واضحة من غارسيا في سوق انتقالات الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سلطت صحيفة الآس الإسبانية الضوء على معاناة ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية، في ظل الغيابات المتكررة للفرنسي فيرلاند ميندي، والذي أصبح يقضي وقتًا في المستشفى أكثر مما يقضيه على أرض الملعب، على حد وصف الصحيفة.

وأشارت الآس إلى أنه في الوقت الذي كان فيه النادي بحاجة فعلية لتدعيم هذا المركز، جاءت المفاجأة من فران غارسيا، الذي استغل الفرصة جيدًا وأثبت نفسه بأداء مميز وثابت.

فران، بجودته وكفاءته، يوجه رسالة واضحة لأي اسم قد يأتي في هذا المركز بأن حجز مكان أساسي في التشكيلة لن يكون سهلًا، لأن الأمر لا يتعلق بالقيمة أو الاسم، بل بما يُقدمه اللاعب على أرض الملعب.