عاجل: الدوري السعودي ليس وجهة لاعتزال اللاعبين!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أن الدوري السعودي بات أكثر جذبًا للاعبين الطموحين، وليس فقط لمن يبحثون عن عقود مالية ضخمة أو نهاية مسيرة هادئة.

وأوضح أن السوق السعودي يشهد تحولًا نوعيًا، والدليل هو استقطاب أسماء بارزة في سن مثالية، ما يعبر عن توجه جديد في استراتيجيات التعاقد.

أشار أيضًا إلى صفقات الاتحاد الأخيرة مثل رايكوفيتش، حارس منتخب صربيا، ودانيلو بيريرا القادم من باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى موسى ديابي، وستيفن بيرجوين قائد أياكس، وجميعهم في مراحل متقدمة من العطاء، وليسوا في نهاية مشوارهم الكروي.

وختم: “هؤلاء اللاعبون جاؤوا إلى الدوري السعودي وهم في ذروة مستواهم، وهذا يعكس تطور البطولة واستهدافها لأسماء تملك الطموح والطاقة وروح المنافسة، لا مجرد الشهرة أو الخبرة”.