عاجل: مطالبات برحيله.. لويس دياز يحضر حفلاً بالتزامن مع جنازة جوتا (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر مطالبات برحيله.. لويس دياز يحضر حفلاً بالتزامن مع جنازة جوتا (فيديو) والان مع التفاصيل



أثار الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول جدلاً كبيراً بسبب ما فعله بالتزامن مع فعاليات جنازة زميله البرتغالي ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سير.

ولم يحضر لويس دياز يوم السبت جنازة ديوجو جوتا التي أقيمت في مسقط رأسه في البرتغال رغم حضور عدد من زملاء الراحل في ليفربول.

ولكن الأكثر من ذلك هو انتشار فيديو للويس دياز عبر موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، وهو يظهر مبتسماً في حفل ويرقص مع أحد أصدقائه في مدينة بارانيكا الكولومبية.

ولقد أثار هذا المشهد جدلاً واسعاً وأشعل نيران غضب مشجعي ليفربول ضد لويس دياز خاصة أن جوتا كان قد دعمه في أزمة سابقة.

ورفع ديوغو جوتا قميص لويس دياز تضامناً مع والد اللاعب الذي كان قد تعرض للاختطاف في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووصل الغضب بجماهير ليفربول أن عدد منهم طالب برحيل دياز عن صفوف الفريق وذلك بالتزامن مع التقارير التي ربطته ببرشلونة، لكن طلب جمهور “الريدز” جاء بسبب ردة فعله إبان وفاة جوتا.

وكتبت صفحة جماهيرية لليفربول تنطق بالإسبانية: “لا يوجد أي عذر مقبول لهذا، هذا يُشعرني بألم عميق وخيبة أمل أكبر. يجب على لويس دياز مغادرة النادي”.

يذكر أن لويس دياز انضم إلى ليفربول قادماً من بورتو البرتغالي في صيف 2022 حيث خاض 148 مباراة حتى الآن سجل فيها 48 هدفاً وصنع 23.

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