عاجل: سبب زيارة رامون بلانيس لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السعودي، أن زيارته الحالية إلى برشلونة ليست للترفيه، بل تأتي ضمن مهامه العملية المرتبطة بسوق الانتقالات.

أوضح بلانيس أنه يتواجد في أوروبا لمتابعة الصفقات المحتملة والاجتماع بالوكلاء، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعد حاسمة في سوق الانتقالات الصيفي، قائلاً:

“الحقيقة هي أنني في أوروبا، وفي برشلونة بالتحديد من أجل العمل. نحن في منتصف سوق الانتقالات. في الصيف الماضي، قضيتُ وقتًا طويلًا في القارة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفي.

“لأن في أوروبا تُعقد العديد من الصفقات المحتملة وتُعقد مراكز الاتصال مع الوكلاء، أليس كذلك؟

“صحيح أنني أستغل الوقت أيضًا لزيارة عائلتي ورؤيتها، ولكنه في الأساس وقت عمل، وليس إجازة. العطلات تُخصص لنهاية سوق الانتقالات”.