عاجل: طبيعة الإصابة ومدة الغياب.. جمال موسيالا يسبب صدمة كبيرة لبايرن ميونخ

شكرا لاهتمامكم بخبر طبيعة الإصابة ومدة الغياب.. جمال موسيالا يسبب صدمة كبيرة لبايرن ميونخ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال أصداء الإصابة المرعبة التي تعرض لها الألماني جمال موسيالا صانع ألعاب بايرن ميونخ في مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، مستمرة.

وودع بايرن ميونخ منافسات كأس العالم للأندية 2025 من ربع النهائي بالخسارة 0-2 أمام باريس سان جيرمان، أمس السبت.

ما هي إصابة جمال موسيالا؟

وخرج جمال موسيالا مصاباً ما بين شوطي المباراة بعد تعرضه لكسر في الشظية اليسرى وقطع في الأربطة.

وجاءت الإصابة التي كشفت عن تفاصيلها صحيفة “بيلد” الألمانية عقب تدخل من جيانلويجي دوناروما على لاعب بايرن ميونخ بنهاية الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ما هي مدة غياب جمال موسيالا؟

وبحسب التقرير، فإنه من المرجح غياب موسيالا حتى نهاية العام وتحديداً من 4 إلى 5 أشهر.

ولن يتواجد موسيالا مع بايرن ميونخ في مواجهة كأس السوبر المحلي الألماني يوم 16 أغسطس/ أب والتي سيطلق عليها كأس “فرانز بكينباور” تكريماً لأسطورة دفاع “الماكينات”.

وتم نقل موسيالا على الفور إلى المستشفى عقب تعرضه للإصابة بينما صب مانويل نوير حارس البافاري جام غضبه على نظيره في البي إس جي، الإيطالي جيانوليكي دوناروما بسبب دوره في الإصابة.

وعلق نوير على تدخل دوناروما، قائلاً في تصريحات للصحفيين بعد اللقاء: “موقفٌ لا يُجبرك على التدخل بهذه الطريقة! إنه تصرفٌ متهور. إنه يُخاطر بإصابة خصمه”.

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