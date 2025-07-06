عاجل: بعد أوناي هيرنانديز .. هل يواصل الاتحاد صيد مواهب برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أن العمل في سوق الانتقالات لا يتوقف، مشيرًا إلى أن دوره يتمثل في متابعة كل التحركات في الأندية الأوروبية والمحلية على حد سواء.

بلانيس أوضح أن التوقيع مع أوناي هيرنانديز في الميركاتو الشتوي الماضي مثال على أهمية اليقظة، وأن السوق متقلب ويجب التعامل معه بذكاء ومرونة، كما أنه عامل مساعد لاستقطاب مواهب أخرى من برشلونة أو أي فريق أخر.

وأضاف بلانيس أنه عقد عدة اجتماعات في برشلونة ومدريد وعواصم أوروبية أخرى لبحث الفرص، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الاتحاد ليس في عجلة من أمره هذا الصيف، مع التأكيد على أن الطموح لم يتوقف وأن التحسين دائمًا ممكن.