عاجل: يانيك فيريرا ينقذ عبدالله السعيد في الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - برز اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، في مفاوضات القلعة البيضاء مع لاعبه عبدالله السعيد، والذي انتهى عقده مع الأبيض بنهاية يونيو الماضي.

وأنقذ المدرب الجديد عبدالله السعيد خلال مفاوضات اللاعب مع مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، والتي وصلت إلى طريق مسدود في الفترة الماضية، وكانت مهددة بالفشل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ”تليجراف مصر”، إن يانيك فيريرا، هو من شدد على التجديد للاعب عبدالله السعيد ورفض رحيله عن صفوف النادي.

وتحرك مدير التعاقدات بالزمالك، جون إدوارد، نحو التجديد للاعب بناءً على طلب المدير الفني، بعد أن كان الملف مغلقًا في الوقت الحالي.

عبدالله السعيد يجدد موسمين

وسبق وكشف مصدر خاص لـ”تليجراف مصر”، أن قيمة العقد الجديد تبلغ 20 مليون جنيه عن كل موسم، بإجمالي 40 مليونًا لمدة عامين، مشيرًا إلى أن المدير الرياضي تمكّن من تقليص المطالب المالية التي كان يطلبها اللاعب قبل تولي مسؤولياته رسميًا.

ويأتي التجديد ضمن توجه الإدارة الجديدة نحو الحفاظ على عناصر الخبرة، مع الالتزام بسقف الرواتب لتحقيق التوازن المالي داخل الفريق.

ومن المقرر أن يُعلن نادي الزمالك رسميًا عن تجديد عقد عبدالله السعيد خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من توقيع العقود واستكمال الإجراءات الرسمية.