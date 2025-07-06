عاجل: بينهم طالب ثانوي.. إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين بسوهاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهد طريق كوبري الدالي، الذي يربط بين قرية الطليحات وجهينة الشرقية نطاق محافظة سوهاج، وقوع حادث مروع بسبب السرعة الزائدة بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، اليوم.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 مواطنًا، بينهم طالب ثانوية عامة كان في طريقه لأداء امتحان الرياضيات البحتة، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى جهينة المركزي.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود مصابين بطريق فرعي ناحية مركز جهينة الشرقي بطريق كوبري الدالي.

وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع الحادث بالطريق المشار إليه بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة زائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 12مواطنًا، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح، وكان من بينهم طالب يدعى “عمرو.م.ع.م”، 18 سنة، من مستقلي السيارة الميكروباص، كان في طريقه لأداء امتحانات الرياضيات البحتة.

وفور وصول الطالب إلى المستشفى المركزي، صُرح له بالخروج بعد تأكد إصابته بخدوش وجروح بسيطة، وتم إحضار سيارة خاصة له من قبل مجلس المدينة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة وإصابة

وفي سياق متصل، استقبل مستشفى العسيرات المركزي جنوب سوهاج، “نصر.ع.م.ن”، 32 سنة، مصابًا بجرحين طعنيين نافذين بالصدر.

وبسؤاله اتهم “محمود.ن.م.ن”، 31 عامًا بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة، بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم.