عاجل: سبب تأخر مبابي في الخروج بعد مواجهة دورتموند!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كان كيليان مبابي ، نجم ريال مدريد ، هو آخر من غادر من لاعبي ريال مدريد ملعب ميتا لايف، الذي أقيمت عليه مواجهة الميرينغي وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي مونديال الأندية.

السبب يعود لخضوع النجم الفرنسي لاختبار المنشطات مما أخر خروجه من الملعب.

هذا وقد استطاع مبابي أن يضع بصمة قوية في فوز الريال وتأهله لنصف النهائي بتسجيله هدفًا من الثلاثية التي انتصر بها الفريق المدريدي.