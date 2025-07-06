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عاجل: الفارق بين أنشيلوتي وألونسو! – هاي كورة

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن الفارق بين المدرب السابق كارلو أنشيلوتي والحالي تشابي ألونسو، مشيدًا بكليهما رغم اختلاف النهج الفني بينهما.

وقال كورتوا:”في النهاية، هما مدربان بأسلوبين مختلفين، تشابي يقدم كرة قدم حديثة، يضع كل لاعب في مركزه الصحيح، ويُركز على اللعب الجماعي أكثر من الفرديات.”

وأضاف:”أعتقد أن هذا هو جوهر فلسفته، أن نكون وحدة واحدة متماسكة لكن في نفس الوقت، لا يمكن إنكار أن أنشيلوتي أيضًا مدرب رائع وله أسلوبه الخاص الذي نجح معنا كثيرًا.”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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