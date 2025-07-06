عاجل: اغتيال كينيدي.. وثيقة جديدة تفضح علاقة «سي آي إيه» بأوزوالد

شكرا لاهتمامكم بخبر اغتيال كينيدي.. وثيقة جديدة تفضح علاقة «سي آي إيه» بأوزوالد والان مع التفاصيل



سر جديد عن اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي أميط عنه اللثام بعد 62 عاما من الحادث.

وذكر موقع أكسيوس الأمريكي أنه للمرة الأولى منذ اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي قبل نحو 62 عاماً، اعترفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضمناً بأن ضابطاً متخصصاً في الحرب النفسية أدار عملية كانت على اتصال مع لي هارفي أوزوالد، قاتل كينيدي، قبل عملية القتل في دالاس.

ويشير الكشف، الذي تم تضمينه في مجموعة من 40 وثيقة تتعلق بالضابط جورج جوانيدس، إلى أن وكالة المخابرات المركزية كذبت لعقود من الزمن بشأن دوره في قضية كينيدي قبل وبعد الاغتيال، وفقًا لخبراء.

الوثيقة التي تم الكشف عنها عبارة عن مذكرة من وكالة المخابرات المركزية بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني 1963 تظهر أن جوانيدس تلقى توجيهات بالحصول على اسم مستعار ورخصة قيادة مزورة تحمل اسم “هوارد جيبلر”.

وحتى يوم الخميس الماضي، كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تنفي أن يكون جوانيدس معروفًا باسم “هوارد”، وهو اسم ضابط الحالة للاتصال بوكالة المخابرات المركزية الذي عمل مع نشطاء من مجموعة مناهضة للشيوعية معارضة للديكتاتور الكوبي فيدل كاسترو تسمى مديرية الطلاب الكوبيين .

ولعقود من الزمن، زعمت الوكالة زوراً أنها لا علاقة لها بالمجموعة الطلابية، التي لعبت دوراً أساسياً في نشر مواقف أوزوالد المؤيدة لكاسترو بعد وقت قصير من إطلاق النار.

“انتهت رسميًا قصة جوانيدس الكاذبة”، هكذا صرّح جيفرسون مورلي، الكاتب والخبير في قضية اغتيال كينيدي.

وأضاف أن “هذه قضية مهمة. وكالة المخابرات المركزية تُغيّر موقفها تجاه لي هارفي أوزوالد”.

وتأتي هذه المعلومات كجزء من أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تفي الحكومة بالتزاماتها بالكشف عن جميع الوثائق بموجب قانون سجلات جون كينيدي لعام 1992.

لم يُعرف الكثير عن تورط جوانيدس في القضية حتى الكشف عنها بموجب قانون السجلات عام 1992، فيما تكشف الوثائق الجديدة عن سجلات كانت مخفية سابقًا المزيد من المعلومات إلى القصة.

وكان جوانيدس نائب رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ميامي، وأشرف على “جميع جوانب العمل السياسي والحرب النفسية”.

وشمل ذلك تمويل وتوجيه المجموعة الطلابية الكوبية، المعروفة اختصارًا باسم DRE نسبةً إلى الأحرف الأولى من اسمها باللغة الإسبانية، سرًا.

في 9 أغسطس/آب 1963، أي قبل أكثر من ثلاثة أشهر من اغتيال كينيدي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل أربعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي في شجار مع أوزوالد في نيو أورلينز أثناء توزيعه منشورات “لجنة اللعب النظيف لكوبا” المؤيدة لكاسترو.

وقد غطت وسائل الإعلام المحلية جلسة المحكمة التي تلت ذلك.

في 21 أغسطس/آب 1963، ناقش أوزوالد نشطاء الحزب الشيوعي الألماني على التلفزيون المحلي، مما وفر له المزيد من الاهتمام الإعلامي باعتباره شيوعيًا.

وبعد الاغتيال، حددت نشرة DRE أوزوالد باعتباره شيوعيًا مؤيدًا لكاسترو، كما تناولت صحيفة ميامي هيرالد وواشنطن بوست القصة.

لا تُلقي الوثائق الجديدة أي ضوء إضافي على حادثة إطلاق النار على كينيدي، ولا تُنهي الجدل حول ما إذا كان أوزوالد قد تصرّف بمفرده. كما لا يوجد أي دليل يُبيّن سبب تستر وكالة المخابرات المركزية على علاقات جوانيدس بمجموعة DRE.

وتُظهر جميع السجلات التي كُشف عنها حتى الآن كيف كذبت وكالة المخابرات المركزية بشأن تمويلها أو تورطها في برنامج مجموعة DRE.

ويشمل ذلك تعاملات الوكالة مع لجنة وارن (1964)، ولجنة تشيرش (1975)، ولجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالاغتيالات (1977-1978)، ومجلس مراجعة الاغتيالات (حتى عام 1998).

ويرجح أنه لم يكن لدى جوانيدس معرفة بأوزوالد قبل الاغتيال فحسب – بل لعب بعد ذلك دورًا محوريًا في خداع لجنة الاغتيالات التابعة لمجلس النواب.

في ذلك الوقت، عيّنت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جوانيدس منسقًا لها مع اللجنة. لكنه والوكالة أخفيا حقيقة تورطه في علاقة مع DRE، وبالتالي قضية كينيدي، وأبطآ إنتاج وكالة المخابرات المركزية للسجلات، وكذبا.

وشهد المستشار القانوني الرئيسي للجنة، روبرت بلاكي، في عام 2014 بأنه سأل جوانيدس عن “هوارد” وDRE، وأن “جوانيدس أكد لي أنهم لم يتمكنوا من العثور على سجل لأي ضابط من هذا القبيل تم تعيينه في DRE، لكنه سيواصل البحث”، كما قال بلاكي .

وشهد المحقق السابق في اللجنة دان هاردواي أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الشهر الماضي بأن جوانيدس كان يدير “عملية سرية” لتقويض التحقيق الذي يجريه الكونغرس في عملية الاغتيال.

وبعد عامين من رفضه التعاون مع اللجنة، حصل جوانيدس على ميدالية الاستخبارات المهنية من وكالة المخابرات المركزية في عام 1981 قبل أن يتوفي في عام 1990.

النائبة آنا بولينا لونا، وهي جمهورية من فلوريدا تشرف على لجنة مجلس النواب التي تحقق في وثائق جون كينيدي التي تم الإفراج عنها مؤخرًا، قالت إن جوانيدس كان متورطًا بنسبة “1000 بالمائة” في عملية تستر من جانب وكالة المخابرات المركزية.

ويعتقد جيفرسون مورلي وبعض الآخرين الذين كتبوا على نطاق واسع عن اغتيال كينيدي أن عملاء وكالة المخابرات المركزية المارقين ربما كانوا متورطين في عملية اغتيال كينيدي، لكن مورلي غير مستعد للقول بأن جوانيدس كان واحدا منهم.

بينما يعتقد آخرون، مثل الكاتب جيرالد بوسنر، أن أوزوالد كان المسلح الوحيد. لكن الجميع متفقون على أن وكالة المخابرات المركزية تصرفت بسوء نية بعد اغتيال كينيدي.

وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لموقع أكسيوس إن الوكالة “امتثلت بشكل كامل وقدمت جميع الوثائق – دون أي تعديلات – المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي إلى إدارة المحفوظات الوطنية بما يتفق مع توجيهات الرئيس ترامب في عمل غير مسبوق من الشفافية من قبل الوكالة”.

يقول مورلي ولونا إن مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد يستحقان الثناء لمطالبتهما بمزيد من الشفافية. لذا توقعوا المزيد من السجلات.

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