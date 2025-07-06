عاجل: لماذا استبعد إنزاغي نصف قائمة الهلال في كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خاض المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بقائمة تضم 36 لاعبًا، لكنه اعتمد على 21 اسمًا فقط طوال مشوار الهلال، بينما خرج 15 آخرين من حساباته الفنية دون مشاركة.

وشهدت البطولة تواجد الأسماء الأساسية والمحترفة في التشكيلة، يتقدمهم المغربي ياسين بونو، والبرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيز، والبرازيلي ماركوس ليوناردو، إلى جانب حضور مؤثر لسالم الدوسري وسيرجي سافيتش.

فيما يلي اللاعبون الذين لم يشاركوا في البطولة:

خليفة الدوسري

ياسر الشهراني

عبدالعزيز الهدهود

عبدالله الحمان

عبدالإله المالكي

ألكساندر ميتروفيتش

ريان الغامدي

محمد المحيش

صالح برناوي

سعود هارون

تركي الغميل

سعد المطيري

عبدالإله الغامدي

محمد الربيعي

أحمد أبو راسين

إنزاغي اعتمد على النخبة الجاهزة من اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع استبعاد عدد كبير من العناصر لأسباب مختلفة أبرزها الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.