عاجل: الاتحاد يحسم مصير بلان قبل انطلاق التحضيرات!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الناقد الرياضي فهد المحياوي أن إدارة نادي الاتحاد لا تفكر في تغيير المدرب الفرنسي لوران بلان في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بلان مستمر في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الإشراف على المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

أوضح أيضًا أن الإدارة الرياضية دعمت الجهاز الفني بإضافة عدد من المساعدين الجدد، بناءً على طلب بلان، بهدف تعزيز الجوانب الفنية ورفع مستوى التحضير للموسم القادم.