عاجل: كيفية مشاهدة “مملكة الحرير” الحلقة 6.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - يحظى مسلسل مملكة الحرير، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بمشاهدة واسعة عقب عرض أولى حلقاته في الآونة الأخيرة.

وتصدر مسلسل مملكة الحرير ترند مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصاعد الأحداث، لذا يبحث العديد عن مواعيد عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة 6.

قصة مسلسل مملكة الحرير

تدور أحداث مسلسل مملكة الحرير الحلقة السادسة حول قصة تشويقية تجمع بين شقيقين يعيش كل منهما في مكان بعيد عن الآخر، وعند وفـاة والدهما يجمعهما القدر مجددًا، ولكن هذه المرة يكونا خصمين يتسابقان من أجل الوصول إلى العرش.

كم عدد حلقات مسلسل مملكة الحرير؟

وفيما يخص كم عدد عدد حلقات مسلسل مملكة الحرير؟ يتكون العمل من 10 حلقات، حيث ينتمي إلى فئة الدراما القصيرة التي تضم مسلسلات تتميز بقصر مدة حلقاتها، ويمكن مشاهدتها سريعًا عبر الهاتف المحمول.

مواعيد عرض مسلسل مملكة الحرير الحلقة 6

يتم عرض حلقات مسلسل مملكة الحرير الحلقة 6 عبر شاشة قناة ON e، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساءً، أما عن الإعادة فيمكن متابعتها على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساءً.

كما يمكن لمتابعي الدراما مشاهدة مسلسل مملكة الحرير الحلقة السادسة أيضًا على شاشة منصة yango play يوميًا من الأحد للخميس، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

من هم أبطال مسلسل مملكة الحرير؟

يشارك في مسلسل مملكة الحرير عدد من الفنانين البارزين منهم: كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، عمرو عبدالجليل، وليد فواز، أحمد غزي، سلوى عثمان، سارة التونسي، يوسف عمر، ومحمود البزاوي، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.