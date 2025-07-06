عاجل: أول تحرك من الهلال بعد أزمة مالكوم مع المشجع

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف نايف الثقيل، موفد قناة العربية في أمريكا، أن إدارة الهلال قررت عدم التغاضي عن تصرف اللاعب البرازيلي مالكوم عقب مباراة الفريق أمام فلومينينسي، مؤكداً أن النادي سيفرض عليه عقوبة مشددة.

وأوضح الثقيل أنه تواصل مع مسؤولي الهلال، وأكدوا له أن اللاعب سيُساءل رسميًا عما بدر منه، مشيراً إلى أن ذلك قد بدأ بالفعل، حيث لم يكن هناك تدريبات للفريق الأول وكان اللاعب متاحًا للتحقيق.

كما سيتم تطبيق العقوبة استنادًا إلى لائحة الانضباط الداخلية للنادي، والتي كان مالكوم قد وقع عليها عند انضمامه للهلال، ما يعني التزامه التام بما تنص عليه من إجراءات وعقوبات.