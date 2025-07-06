عاجل: كورتوا يدافع عن دوناروما – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، عن تعاطفه مع جيانلويجي دوناروما بعد الانتقادات التي وُجهت له عقب إصابة جمال موسيالا في مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وقال كورتوا :”تحميل دوناروما مسؤولية إصابة موسيالا أمر مبالغ فيه برأيي، حراس المرمى يذهبون للكرة، تمامًا كما يفعل المهاجمون عندما يندفعون باتجاهنا دون تردد.”

وأضاف:”ما حدث كان حظ عاثر لا أكثر، وأنا متأكد أن دوناروما يشعر بألم داخلي كبير بسبب ما جرى، لأنه لاعب يتحلى بروح رياضية عالية.”

هذت وكان موسيالا قد أصيب بكسر في القصبة وتضرر في الأربطة إثر تدخل دوناروما عليه.