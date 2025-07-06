عاجل: موعد مغادرة بعثة الهلال لأمريكا بعد ختام المشاركة العالمية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكدت تقارير صحفية أن بعثة الهلال تستعد لمغادرة مدينة أورلاندو الأمريكية، صباح الاثنين، عبر طائرة خاصة قادمة من الرياض، في رحلة تمتد قرابة 16 ساعة.

وسيغيب عن الرحلة عدد من اللاعبين الذين غادروا لقضاء إجازاتهم السنوية، أبرزهم الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وجواو كانسيلو، اللذان توجها مباشرة إلى بلدهما عقب نهاية لقاء فلومينينسي لحضور جنازة ديوغو جوتا وشقيقه، اللذين توفيا في حادث مروري مروع.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة الهلال قد منحت اللاعبين راحة لمدة 21 يومًا، على أن تُستأنف التدريبات أواخر يوليو الجاري، قبل الدخول في معسكر خارجي في النمسا تحضيرًا للموسم الجديد.