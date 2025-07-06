عاجل: أسباب رفض احتجاج الوحدة ضد النصر !

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حسم مركز التحكيم الرياضي السعودي الجدل حول احتجاج نادي الوحدة ضد تأخير مباراة فريقه أمام النصر، التي أقيمت ضمن منافسات دوري روشن، وقرر رفضه بشكل نهائي.

وبحسب ما أكدته تقارير صحفية، فإن القرار اعتمد على تقارير رسمية مدرجة في النظام الداخلي لاتحاد الكرة، والمستندة إلى المادة 120 من لائحة الانضباط، ما يعني تأكيد هبوط الوحدة إلى دوري يلو بعد فشل الطعن في قانونية تأجيل المباراة.

فيما يلي أسباب رفض احتجاج الوحدة ضد النصر:

1- التقارير الرسمية أُدرجت وفق المادة 120 من لائحة الانضباط.

2- الحكم كان على علم بتأخر حافلة النصر وقيم الموقف بنفسه.

3- انطلاق المباراة كان بقرار تقديري من الحكم ضمن صلاحياته النظامية.

4- دخول وقت صلاة العشاء أُخذ بعين الاعتبار في التوقيت، وهو أحد أسباب تأجيل اللقاء لساعة كاملة.

5- إفادات جميع الأطراف وافية، ولا حاجة لمخاطبة جهات أخرى كما طالب نادي الوحدة.