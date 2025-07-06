عاجل: سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 6 يوليو 2025.. استقرار الليرة

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 6 يوليو 2025.. استقرار الليرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأحد 6 يوليو/ تموز 2025، في السوقين الرسمية والسوداء بمختلف المدن.

أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في تصريحات خاصة لشبكة CNBC عربية، أن الدولة السورية لن تلجأ إلى أي قروض خارجية، مشددًا على أن القرار يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع.

فريق من صندوق النقد الدولي يزور سوريا لأول مرة منذ 2009

رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يزور سوريا لبحث فرص إعادة الإعمار

وأوضح الحصرية أن سوريا لن تتجه للاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كما لن يتم ربط الليرة السورية بأي من العملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو، في خطوة تهدف لتعزيز السيادة النقدية.

وكشف الحصرية عن خطة لإحداث مؤسسة جديدة لضمان ودائع المواطنين في البنوك السورية، وذلك ضمن إجراءات أوسع لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية شهد تحسنًا ملموسًا بنسبة 30% في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن “التشوهات في سوق الصرف ستنتهي خلال الأشهر المقبلة”، متوقعًا الوصول إلى سعر صرف موحد.

وفي خطوة تستهدف شريحة المغتربين السوريين، أعلن الحصرية عن نية المصرف تقديم قروض عقارية مخصصة للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، ما يعزز مساهمتهم في إعادة الإعمار والاستثمار داخل الوطن.

سعر الدولار في نشرة الصرف

أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.

كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12966.80 ليرة للشراء، و13096.47 ليرة للبيع.

أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 275.60 ليرة سورية للشراء، و287.36 ليرة للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9950 ليرة للشراء، و10025 ليرة للبيع.

وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10000 ليرة للشراء، و10100 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء

تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11722 ليرة للشراء، و11816 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء

قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 248 ليرة للشراء،و251 ليرة للبيع.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR