عاجل: ولي عهد أبوظبي في البرازيل للمشاركة في قمة بريكس

شكرا لاهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي في البرازيل للمشاركة في قمة بريكس والان مع التفاصيل



وصل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية البرازيل، على رأس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة “بريكس”، نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتُعقد القمة يومَي 6 و7 يوليو/تموز الجاري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ومنذ عام 2023، انضمت الإمارات والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران وإندونيسيا إلى مجموعة بريكس التي تشكلت في عام 2009 كقوة موازنة للاقتصادات الغربية الرائدة.

ويقول المحللون إن ذلك من شأنه أن يمنح التجمع قوة دولية أكبر.

لكن البرازيل تأمل رغم ذلك في أن تتمكن دول المجموعة من صوغ مواقف مشتركة خلال القمة، بما في ذلك بشأن القضايا الأكثر حساسية.

ويؤكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا لوكالة فرانس برس أن “دول مجموعة بريكس نجحت طوال تاريخها في التحدث بصوت واحد بشأن القضايا الدولية الكبرى، وليس هناك ما يمنعها من ذلك هذه المرة بشأن قضية الشرق الأوسط”.

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