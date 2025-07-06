عاجل: طقس الأحد.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة البحرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 6 يوليو، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة على أغلب المناطق، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات فوق القيم المُعلنة.

اضطراب بالملاحة البحرية

وكشفت الأرصاد، عن توقعات اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025، على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد