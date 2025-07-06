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عاجل: طقس الأحد.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة البحرية

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عاجل: طقس الأحد.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة البحرية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 6 يوليو، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة على أغلب المناطق، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات فوق القيم المُعلنة.

 اضطراب بالملاحة البحرية 

وكشفت الأرصاد، عن توقعات اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025، على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

  • القاهرة: الصغرى 25 – العظمى 36
  • دمياط: الصغرى 25 – العظمى 31
  • بورسعيد: الصغرى 25 – العظمى 31
  • الإسماعيلية: الصغرى 23 – العظمى 37
  • السويس: الصغرى 23 – العظمى 37
  • العريش: الصغرى 22 – العظمى 32
  • رفح: الصغرى 22 – العظمى 31
  • رأس سدر: الصغرى 25 – العظمى 39
  • نخل: الصغرى 20 – العظمى 35
  • سانت كاترين: الصغرى 17 – العظمى 33
  • الطور: الصغرى 26 – العظمى 36
  • طابا: الصغرى 22 – العظمى 35
  • شرم الشيخ: الصغرى 30 – العظمى 40
  • الإسكندرية: الصغرى 22 – العظمى 31
  • العلمين: الصغرى 21 – العظمى 31
  • مطروح: الصغرى 23 – العظمى 30
  • السلوم: الصغرى 23 – العظمى 35
  • سيوة: الصغرى 22 – العظمى 38
  • الغردقة: الصغرى 29 – العظمى 39
  • مرسى علم: الصغرى 28 – العظمى 38
  • شلاتين: الصغرى 26 – العظمى 39
  • حلايب: الصغرى 27 – العظمى 36
  • أبو رماد: الصغرى 26 – العظمى 38
  • رأس حدربة: الصغرى 27 – العظمى 35
  • الفيوم: الصغرى 25 – العظمى 38
  • بني سويف: الصغرى 24 – العظمى 38
  • المنيا: الصغرى 24 – العظمى 38
  • أسيوط: الصغرى 25 – العظمى 39
  • سوهاج: الصغرى 26 – العظمى 41
  • قنا: الصغرى 26 – العظمى 43
  • الأقصر: الصغرى 27 – العظمى 43
  • أسوان: الصغرى 28 – العظمى 43
  • الوادي الجديد: الصغرى 24 – العظمى 41
  • أبو سمبل: الصغرى 27 – العظمى 42
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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