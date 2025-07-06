عاجل: طقس الأحد.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة البحرية

شكرا لاهتمامكم بخبر طقس الأحد.. حرارة مرتفعة واضطراب في الملاحة البحرية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 6 يوليو، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة على أغلب المناطق، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات فوق القيم المُعلنة.
اضطراب بالملاحة البحرية
وكشفت الأرصاد، عن توقعات اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025، على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
- القاهرة: الصغرى 25 – العظمى 36
- دمياط: الصغرى 25 – العظمى 31
- بورسعيد: الصغرى 25 – العظمى 31
- الإسماعيلية: الصغرى 23 – العظمى 37
- السويس: الصغرى 23 – العظمى 37
- العريش: الصغرى 22 – العظمى 32
- رفح: الصغرى 22 – العظمى 31
- رأس سدر: الصغرى 25 – العظمى 39
- نخل: الصغرى 20 – العظمى 35
- سانت كاترين: الصغرى 17 – العظمى 33
- الطور: الصغرى 26 – العظمى 36
- طابا: الصغرى 22 – العظمى 35
- شرم الشيخ: الصغرى 30 – العظمى 40
- الإسكندرية: الصغرى 22 – العظمى 31
- العلمين: الصغرى 21 – العظمى 31
- مطروح: الصغرى 23 – العظمى 30
- السلوم: الصغرى 23 – العظمى 35
- سيوة: الصغرى 22 – العظمى 38
- الغردقة: الصغرى 29 – العظمى 39
- مرسى علم: الصغرى 28 – العظمى 38
- شلاتين: الصغرى 26 – العظمى 39
- حلايب: الصغرى 27 – العظمى 36
- أبو رماد: الصغرى 26 – العظمى 38
- رأس حدربة: الصغرى 27 – العظمى 35
- الفيوم: الصغرى 25 – العظمى 38
- بني سويف: الصغرى 24 – العظمى 38
- المنيا: الصغرى 24 – العظمى 38
- أسيوط: الصغرى 25 – العظمى 39
- سوهاج: الصغرى 26 – العظمى 41
- قنا: الصغرى 26 – العظمى 43
- الأقصر: الصغرى 27 – العظمى 43
- أسوان: الصغرى 28 – العظمى 43
- الوادي الجديد: الصغرى 24 – العظمى 41
- أبو سمبل: الصغرى 27 – العظمى 42