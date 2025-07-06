عاجل: رسالة روديغر لجمال موسيالا – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أبدى المدافع الألماني أنطونيو روديغر تضامنه الكامل مع مواطنه جمال موسيالا، بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها لاعب بايرن ميونخ في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ونشر روديغر، مدافع ريال مدريد، رسالة مؤثرة عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي في إنستغرام، قال فيها:

“عد أقوى أيها الفتى الذهبي…”

هذا وكان موسيالا قد أصيب بكسر في الشظية وتضرر بأربطة الكاحل بسبب تدخل جيانلويجي دوناروما ، حارس الفريق الباريسي.