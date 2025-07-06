عاجل: ماذا قال أرنولد عن صدمة رحيل جوتا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – عبر ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ريال مدريد، عن حزنه العميق عقب وفاة زميله السابق ديوغو جوتا، مؤكدًا أن رحيله ترك فراغًا لا يمكن تعويضه.

وقال أرنولد في تصريحات مؤثرة:”جوتا لم يكن مجرد صديق بالنسبة لي، كان أقرب إلى العائلة، لم أستوعب الخبر في البداية، واضطررت لتصفح مواقع التواصل لأفهم ما يجري، حتى الآن، لا أصدق ما حدث.”

وأضاف:”من المؤلم فقدان شخص مثله، لكنه كان من المذهل رؤية كيف اجتمع الجميع، سواء داخل الملاعب أو خارجها، لدعم عائلته.،هذا التضامن يُظهر كم كان محبوبًا، أنا واثق أن أسرته تشعر بالامتنان لكل هذا الحب، لكن الحقيقة أن لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي تركه جوتا في قلوبنا.”