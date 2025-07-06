عاجل: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية.

أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، الدكتور أحمد شوقي، أن قرار صندوق النقد الدولي الخاص بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” لا يعني أن الحكومة ستواجه أزمة تمويلية جديدة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يمثل فرصة واعدة للمستثمرين.

وأوضح شوقي لـ”تليجراف مصر”، أن المراجعة الخامسة للصندوق المقدرة بـ1.3 مليار دولار، كانت مشروطة بتنفيذ الحكومة لعدد من عمليات التخارج من بعض الأصول والشركات لصالح القطاع الخاص، بهدف ضخ حصيلة دولارية في الاقتصاد، إلا أن الجدول الزمني لذلك تأخر بسبب استمرار النقاشات حول تقييم الأصول بين الحكومة والمستثمرين.

سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

تحدد سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري مستوى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر الدولار الآن في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.