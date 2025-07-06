عاجل: من الذي طلب إسقاط حمدالله من كشوفات الهلال ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ذمة صحيفة “الرياضية”، أنهت إدارة الهلال عقد إعارة المغربي عبدالرزاق حمدالله، المعار من الشباب، بعد اتفاق ودي بين الطرفين على عدم استكمال المدة البالغة ستة أشهر.

جاء القرار بطلب من المدرب سيموني إنزاغي، الذي لا يرى اللاعب ضمن خططه، رغم مشاركته في جزء من مواجهة فلومينينسي بكأس العالم للأندية.

وسيغادر حمد الله قائمة الهلال ولن يشارك في السوبر السعودي، على أن يعود لمعسكر الشباب استعدادًا للموسم المقبل.

يذكر أن عقد حمدالله مع الهلال تضمن بندًا يتيح للطرفين إنهاء العلاقة في أي وقت، وهو ما استُند إليه في قرار الإسقاط من الكشوفات، دون أن يترتب على النادي أي التزامات مالية.