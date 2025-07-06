عاجل: إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا

شكرا لاهتمامكم بخبر إسرائيل تعترض صاروخا حوثيا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأضاف أن صفارات الإنذار أطلقت في عدة مناطق في إسرائيل كما هو متبع في مثل هذه الحالات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ تبنى الحوثوين إطلاقه من اليمن، بعدما دوّت صفارات الإنذار في أنحاء عدة من البلاد، لا سيما في القدس.

وكانت إسرائيل هددت الحوثيين في اليمن بحصار بحري وجوي إذا استمرت الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات على إسرائيل، فيما تقول إنه تضامن مع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “اليمن سيتم التعامل معه مثل طهران”، في إشارة إلى الحرب التي استمرت 12 يوما بين الدولة العبرية وطهران، والتي قصف فيها الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية ونووية إيرانية وأهدافا في طهران.

ونقل بيان لمكتب وزير الدفاع عن كاتس قوله “سنضرب أيضا الحوثيين في اليمن. كل يد ترفع ضد إسرائيل ستُقطع”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للفلسطينيين.

وكان الحوثيون علّقوا ضرباتهم خلال وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس استمر شهرين. واستأنف الحوثيون هجماتهم بعدما عاودت إسرائيل عملياتها.

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية.

والغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها تم اعتراضها أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.

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